ماذا يحدث حال انتهاء مباراة الأهلي والزمالك في نهائي السوبر المصري بالتعادل؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

تقام مباراة نهائي كأس السوبر المصري، بين الأهلي والزمالك حالياً، على ملعب "محمد بن زايد" في دولة الإمارات.

وحسم التعادل السلبي السلبي دون أهداف، نتيجة مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري.

وفي حال انتهاء اللقاء بالتعادل، يلجأ الفريقان إلى أشواط إضافية، وحال استمرار التعادل يتم الاحتكام إلى ركلات الترجيح.

ويذكر أن الأهلي تمكن من الصعود إلى نهائي كأس السوبر المصري، بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا في الدور قبل النهائي بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، فيما صعد الزمالك إلى الدور ذاته، بعد الفوز على بيراميدز بنتيجة 5-4 بركلات الترجيح.

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