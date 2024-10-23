شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى يفوز على زد بثنائية استعداداً لمواجهة الزمالك .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق البنك الاهلى بقيادة طارق مصطفى الفوز على نظيرة زد أف سى بثنائية مقابل هدف في اللقاء الودى الذى جمع الفريقين على ملاعب مركز المنتخبات الوطنية بالسادس من أكتوبر "مشروع الهدف" استعدادا لانطلاق مباريات الدورى المصرى الممتاز.

سجل أهداف المباراة كل من أسامة فيصل وسيد نيمار لفريق البنك الاهلى بينما أحرز احمد عبد النبى هدف زد الوحيد.

ويستعد فريق البنك الأهلى لمواجهة الزمالك وذلك ضمن مباريات الجولة الإفتتاحية لمسابقة الدورى المصري الممتاز والمقرر لها مطلع نوفمبر المقبل.

ونجح مجلس إدارة نادى البنك الأهلى برئاسة اللواء أشرف نصار من التعاقد مع لاعبين متميزين خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، أبرزهم محمد إبراهيم وأحمد ياسر ريان لاعبو فريق سيراميكا وهشام صلاح لاعب فريق الاتحاد السكندرى وعبد العزيز البلعوطى حارس مرمى فريق إنبى.



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