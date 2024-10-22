حتحوت يكشف مقر محاكمة ثلاثي الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

كشف الإعلامي هاني حتحوت عن مفاجآة في مقر محاكمة ثلاثي الزمالك نبيل عماد "دونجا" و مصطفى شلبي و مدير الكرة عبد الواحد السيد.

وأوضح حتحوت اليوم الثلاثاء عبر حسابه بمنصة إكس أن ثلاثي الزمالك سيخضع للمُحاكمة في مقر تواجده الحالي عبر conference من خلال القاضي صباح يوم غد الأربعاء.

السلطات الإماراتية، كانت قد قررت في وقت سابق من اليوم تحويل ثلاثي الزمالك نبيل عماد "دونجا"، مصطفى شلبي و مدير الكرة عبدالواحد السيد إلى المحاكمة العاجلة؛ بتهمة تعديهم على أحد رجال الأمن في مباراة بيراميدز الماضية.

وأشار مصدر مُطلع في تصريح خاص لمصراوي إلى أن يوم غد الأربعاء ستكون أولى جلسات الحكم، على ثلاثي الزمالك.

يذكر أن السلطات الإماراتية، تحتجز ثلاثي الزمالك منذ أمس؛ لعرضهم على النيابة بتهمة التعدي على فرد أمن خلال مواجهة بيراميدز الماضية بملعب آل نهيان.

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