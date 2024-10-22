هل الزمالك انسحب من السوبر المصري؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

كشف مصدر داخل نادي الزمالك، حقيقة انسحاب فريق الزمالك من مواجهة الأهلي في نهائي السوبر المصري.

وتنطلق مباراة الزمالك والأهلي، في الثامنة مساء بعد غد الخميس، على ملعب محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

ويعاني نادي الزمالك، من أزمة في الإمارات، عقب تحويل ثلاثي الزمالك مصطفى شلبي ونبيل عماد دونجا وعبدالواحد السيد مدير الكرة للمحاكمة بتهمة التعدي على أحد رجال الأمن في الملعب.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لموقع "الخليج 365"، أنه لا نية لانسحاب فريق الزمالك من مواجهة الأهلي والفريق سوف يخوض المباراة بشكل طبيعي، رغم الأزمة التي نتج عنها تحويل الثلاثي للمحاكمة.

ومن جانبه كتب الإعلامي أحمد شوبير عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "‏اتمني ان تنتهي أزمة لاعبي الزمالك في الإمارات على خير باذن الله .. كل المؤشرات تؤكد مشاركة الزمالك في المباراة بشكل عادي يوم الخميس المقبل".

أكمل: "ومع ذلك علمت أنه في حالة صدور قرار بالانسحاب ستتجه النية لإجراء قرعة بين بيراميدز وسيراميكا لاختيار الفريق الذي يلاقي الاهلي في النهائي".

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