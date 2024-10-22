تغطية خاصة.. كل ما تريد معرفته عن أزمة ثلاثي الزمالك حتى إحالتهم للمحاكمة (صور وفيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة ـ وائل توفيق ـ مصطفى الجريتلي ـ محمد خيري ـ محمد القرش

قررت السلطات الإماراتية تحويل ثلاثي الزمالك نبيل عماد "دونجا"، مصطفى شلبي ومدير الكرة عبدالواحد السيد إلى المحاكمة العاجلة، بتهمة التعدي على أحد رجال الأمن في مباراة بيراميدز الماضية.

ثنائي الزمالك يعتدي على أحد منظمي كأس السوبر المصري (فيديو)

شهدت الأحداث خارج المستطيل الأخضر في مباراة الزمالك وبيراميدز، موقف مفاجيء من ثنائي الفريق ومدير الكرة، لمشاهدة اللقطة.. اضغط هنا

"خد لاعيبتك على الأوضة".. تفاصيل موقف بين حسين لبيب وشيكابالا بعد الفوز على بيراميدز

انفعل حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، على محمود عبدالرزاق شيكابالا قائد الفريق الكروي بالقلعة البيضاء، بعد انتهاء مباراة بيراميدز في نصف نهائي كأس السوبر المصري، للاطلاع على التفاصيل.. اضغط هنا

12 صورة ترصد تعدي مصطفى شلبي على أحد منظمي كأس السوبر المصري

الزمالك يكشف لمصراوي حقيقة القبض على ثلاثي الفريق

نفى عبد الواحد السيد في البداية إلقاء القبض على ثلاثي الفريق محمد نبيل عماد دونجا، مصطفى شلبي ومحمد صبحي، بسبب الاعتداء على أمن المباراة، للاطلاع على التفاصيل كاملة.. اضغط هنا

ميدو يكشف حقيقة إلقاء القبض على ثلاثي نادي الزمالك

كشف أحمد حسام ميدو لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق في البداية حقيقة إلقاء القبض على ثلاثي ناديه، للاطلاع على التفاصيل.. اضغط هنا

"السفير تدخل".. تفاصيل التحقيق مع ثنائي الزمالك في أبو ظبي

كشف مصدر مطلع، تفاصيل التحقيق مع ثنائي الزمالك، مصطفى شلبي ونبيل عماد دونجا، في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، على خلفية أحداث مباراة بيراميدز التي أقيمت أمس في كأس السوبر المصري، للاطلاع على التفاصيل.. اضغط هنا

هل هدد حسين لبيب بانسحاب الزمالك من السوبر بعد التحقيق مع دونجا وشلبي؟

هدد حسين لبيب، رئيس نادي الزمالك، بانسحاب "الأبيض" من بطولة كأس السوبر المصري المقامة حاليا في الإمارات بعد استدعاء ثلاثي الفريق للتحقيق، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

الإمارات تغرم ثلاثي الزمالك 8 ملايين جنيه

قررت السلطات الإماراتية تغريم ثلاثي الزمالك مصطفى شلبي ومحمد صبحي ونبيل عماد دونجا، 600 ألف درهم (ما يعادل 8 ملايين جنيه) بسبب مشاجرتهم مع فرد أمن عقب مباراة الأمس أمام بيراميدز في قبل نهائي بطولة السوبر المصري، للاطلاع على التفاصيل.. اضغط هنا

''كل دا علشان فانلة حمراء'' .. شوبير ينفعل على أزمة احتجاز لاعبي الزمالك في الإمارات

علق الإعلامي أحمد شوبير، وانفعل بقوة على أزمة ثلاثي فريق الزمالك، واحتجازهم في دولة الإمارات، بسبب التعدي على أحد أفراد الأمن، عقب مواجهة بيراميدز الماضية في بطولة السوبر، للاطلاع على التصريحات.. اضغط هنا

قبل واقعة دونجا وشلبي.. حين سحب إبراهيم حسن السلاح من ضابط بالجيش اللبناني داخل الملعب

قبل واقعة ثلاثي الزمالك كانت هناك واقعة شهيرة في عام 1995 حين سافر منتخب مصر إلى لبنان؛ حيث مباراة ودية ستجمعه بفريق جمع نجوم ناديي النجمة والأنصار، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

"والله مشوفتهاش".. حكم مباراة الزمالك وبيراميدز يُعلق على أزمة ثلاثي الأبيض خلال المباراة

تحدث الحكم الدولي محمد معروف عن موقفه من الاشتباكات التي وقعت خلال مباراة الزمالك وبيراميدز بدور نصف نهائي كأس السوبر المصري بالإمارات، للاطلاع على التصريحات.. اضغط هنا

"بعد 48 ساعة".. أول رد فعل من اتحاد الكرة تجاه احتجاز لاعبي الزمالك في الإمارات

تحرك مسؤولي الاتحاد المصري لكرة القدم؛ لمساندة نادي الزمالك، في الأزمة الحالية، بدولة الإمارات، خلال المشاركة في بطولة كأس السوبر، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

إحالة ثلاثي الزمالك للمحاكمة العاجلة في الإمارات

قررت السلطات الإماراتية، تحويل ثلاثي الزمالك، إلى المحاكمة العاجلة، بسبب تعديهم على أحد رجال الأمن في مباراة بيراميدز الماضية، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

اتهم عبدالواحد بالبلطجة وهاجم لبيب.. مرتضى منصور يعتذر عن تجاوزات الزمالك

قدم مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، اعتذاره لدولة الإمارات، وشعبها، على تجاوزات بعض لاعبي الزمالك خلال مواجهة بيراميدز الماضية في السوبر المصري، للاطلاع على التصريحات.. اضغط هنا