شكرا لقرائتكم خبر عن الرمادي : ركلات الترجيح تحسم قمة الأهلي والزمالك في نهائي السوبر المصري والان مع تفاصيل الخبر

قال أيمن الرمادي المدير الفني لفريق سيراميكا أن مباراة القمة الخميس المقبل بين الاهلي والزمالك في نهائي بطولة السوبر المصري بالإمارات ، ستكون صعبة للغاية ولا أحد يستطيع التكهن بنتيجتها.

وتابع الرمادي في تصريحات لبرنامج الكلام المظبوط مع حتحوت عبر إذاعة أون سبورت إف أم : وجهة نظري وتوقعي أن المباراة ستذهب الي ضربات الحظ الترجيحية بعد أن يخوض فريقي الأهلي والزمالك الوقت الاضافي علي شوطين ، خاصة وأن النهائي به وقت اضافي بعد الوقت الاصلي ولكني أرجح حسم نتيجة اللقاء عن طريق ركلات الترجيح.

وتحدث أيمن الرمادي عن مواجهة فريقه أمام بيراميدز علي الثالث والرابع في بطولة السوبر المصري ، قائلاً : مواجهة في غاية الصعوبة ففريق بيراميدز اختلف عن الموسم الماضي وأصبح شرسا للغاية ويملك لاعبين علي مستوي عالي سواء الاساسي او الاحتياطي لذلك ستكون مباراة صعبة ومصيرية