حقيقة صورة سخرية إمام عاشور من احتجاز نبيل دونجا في الإمارات.. تحقق محتوى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المنصات الإخبارية صورة نُسبت للاعب الأهلي إمام عاشور تُشير إلى سخريته من قرار احتجاز لاعب الزمالك نبيل عماد دونجا بالإمارات.

وهو الأمر الذي فسره متداولو الصورة بأنه تشفي في دونجا بسبب الخلاف الذي نشب بينهما في بطولة السوبر الأفريقي مؤخرًا.

وبالعودة لحساب إمام عاشور على إنستجرام، تبين أن الصورة غير موجودة سواء في المنشورات أو الحالة. كما أن البحث العكسي عن الصورة لم يظهر أن اللاعب نشر الصورة. في حين كانت أول نشر للصورة "التدوينة صفر" من حسابين على انستجرام وتويتر، ليس لعاشور علاقة بهما.

وبفحص الصورة عبر أداة fakeimagedetector رجح الفحص أن تكون الصورة قد أنتجت أو تم التعديل عليها بواسطة كمبيوتر.

فيما أظهر تحليل الصورة على أداة fotoforensics أن الصورة ربما تم التلاعب بها لإضافة عبارة "الحمد لله على نعمة الحرية".

السلطات الإماراتية كانت قد قررت تغريم لاعبي الزمالك نبيل دونجا ومصطفى شلبي مبلغ مالي قدرة 650 ألف درهم (ما يعادل 8 ملايين جنيه) بسبب التعدي على أحد منظمي بطولة كأس السوبر المحلي.

وفاز الزمالك بركلات الترجيح على نظيره بيراميدز خلال المباراة التي جمعتهما عصر الأحد في دور نصف النهائي ببطولة السوبر بعد انتهاء اللقاء بالتعادل بهدف لكل فريق.

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