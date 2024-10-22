"مندفعش فاتورة التهور".. ميدو يوجه رسالة قوية لمسؤولي الزمالك بعد أزمة ثلاثي الفريق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال نجم ومدرب الزمالك الأسبق أحمد حسام "ميدو"، إن مسؤولي القلعة البيضاء عليهم إصدار بيان رسمي يعتذرون خلاله عما حدث من ثلاثي فريقه يُعلن خلاله استعداداه للتعاون مع السلطات الإماراتية لحين انتهاء التحقيقات.

وكتب ميدو عبر حسابه بمنصة إكس اليوم الثلاثاء:"أولاً الجماعة هنا في الإمارات قمة الأدب والذوق وعمرهم مابيتعاملوا مع أي شخص بعجرفة بالعكس مسؤولين الأمن هنا عندهم هدوء كبير جدًا في التعامل ومتدربين بشكل كويس إزاي يتعاملوا مع الضيوف اللي ممكن يكونوا مش فاهمين كويس قانون الإمارات ففكرة أن في تعنت ضد الزمالك دي لازم نشيلها من دماغنا خالص".

وأضاف لاعب الزمالك السابق:"بحيي كابتن حسين لبيب على وقفته مع ولاد النادي ولكن الزمالك مايدفعش فاتورة تهور بعض الأشخاص اللي المفروض يبقوا عارفين كويس أوي أنه أول لما بيطلع بالطيارة هو بيمثل صرح عظيم اسمه الزمالك والأهم من كده أنه بيكون سفير لمصر لحين عودته".

وأتم رسالته بـ :"مره أخرى لازم الزمالك يطلع بيان فورًا يعتذر فيه عن الأحداث اللي حصلت ويعلن استعداده التام للتعاون مع السلطات الإماراتية لحين الانتهاء من التحقيقات ويعلن أنه هيوكل أكبر محامي في الإمارات للدفاع عن أولاده ويعلن أن هذه الصفحة أُغلقت تماماً بالنسبه لباقي اللاعبين والجهاز الفني وإن المجموعة في حالة تركيز كبيرة للقتال يوم الخميس للعودة بكأس السوبر ولتأكيد أن الزمالك قولاً وفعلاً أكبر قلعة رياضية في مصر".

وكان أحمد سالم، المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك، قد أعلن عن عقد رئيس مجلس إدارته حسين لبيب اجتماع عاجل مع أمين الصندوق حسام المندوه رئيس بعثة الفريق في الإمارات؛ لبحث الاعتذار عن عدم استكمال بطولة السوبر المصري.

وكتب أحمد سالم، عبر صفحته الرسمي بموقع فيسبوك أمس الإثنين:"اجتماع عاجل الآن بين الكابتن حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك و د.حسام المندوه أمين الصندوق و رئيس البعثة لبحث الإعتذار عن عدم استكمال بطولة السوبر المصري والعودة إلى القاهرة في أقرب وقت بسبب الأجواء غير المناسبة والضغوط غير المحتملة التي تتعرض لها البعثة".

وأشار المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك إلى أن الاجتماع يأتي لتواجد رئيس المجلس و رئيس البعثة في قسم الشرطة منذ الصباح الباكر بسبب قرار المسؤولين باحتجاز اللاعبين و إصرار الإدارة علي عدم التخلي عنهم.

يذكر أن السلطات الإماراتية قد قررت تغريم عدد من لاعبي الزمالك مبلغ مالي قدرة 600 ألف درهم (ما يعادل 8 ملايين جنيه) بسبب التعدي على أحد منظمي بطولة كأس السوبر المحلي.

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