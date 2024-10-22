الامارات | العين يدفع ثمن الأخطاء الدفاعية «غالياً» أمام الهلال

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تكبّد العين «حامل اللقب» الخسارة الثانية على التوالي في دوري أبطال آسيا للأندية النخبة، بعدما سقط على ملعبه وأمام جماهيره أمام الهلال السعودي 4-5، أمس، على استاد هزاع بن زايد، في مباراة مثيرة شهدت أهدافاً غزيرة ومشاركة النجم البرازيلي نيمار «العائد من الإصابة» في الدقائق الأخيرة مع الفريق السعودي.

وازدادت وضعية العين صعوبة، بهذه الخسارة ليتجمد رصيده عند نقطة واحدة ويتراجع إلى المركز قبل الأخير بين 12 فريقاً، في حين بقي الهلال في الصدارة بالعلامة الكاملة بتسع نقاط.

وجاء الشوط الأول متقلباً في تفاصيله من جانب العين، فحضرت الإثارة مع الدقيقة السابعة، حينما نجح سفيان رحيمي في ضرب دفاع الهلال من كرة طولية تخطى على إثرها الحارس وسجل من وضعية صعبة، إلا أن حكم الساحة الماليزي محمد نظمي ألغى الهدف بداعي التسلل.

واستمرت المحاولات الهجومية من الطرفين، ليتمكن ألكسندر ميتروفيتش من استغلال مساحة خالية من الجهة اليمنى للعين، وعكس تمريرة إلى رينان لودي الذي انطلق وسدد كرة مباغتة على يمين خالد عيسى مسجلاً أول أهداف الضيوف «26».

وحضرت شخصية العين بعد الهدف، فضغط طوال الوقت على الهلال إلى أن تمكن سفيان رحيمي، من ترجمة أفضلية أصحاب الأرض وحوّل عرضية إيريك إلى داخل الشباك «39».

لكن العين دفع ثمن أخطائه الدفاعية القاتلة، فاستقبل الهدف الثاني عن طريق ميلينكوفيتش سافيتش بعد تمريرة من زميله جواو كانسيلو، ارتقى إليها برأسه دون أدنى مضايقة من قلبي الدفاع «45+2».

وعاد خالد عيسى ليرتكب خطأ آخر بخروجه من مرماه في توقيت سيّئ، ما سهل من مهمة سالم الدوسري، ليُسجل الهدف الثالث بسهولة «45+5».

ودخل العين الحصة الثانية برغبة هجومية واضحة للتعويض، وأضاع سفيان رحيمي فرصة التسجيل، بعدما كان في وضعية جيدة للتسديد في المرمى، لكنه حاول التمرير إلى كاكو ليُبعدها الدفاع السعودي.

وتدخل مدرب العين الأرجنتيني هيرنان كريسبو، فدفع بالثنائي لابا كودجو، وماتيو سانابريا لزيادة الفاعلية الهجومية، وبالفعل نجح سانابريا في تسجيل الهدف الثاني من صناعة لابا كودجو «63».

ولم تدم فرحة «الزعيم» لأكثر من دقيقتين، فاستغل سالم الدوسري خطأ آخر من دفاع العين ووسع الفارق من جديد «65».

وعاد العين مرة أخرى لأجواء المباراة بفضل سفيان رحيمي، الذي قام بعمل فردي مميز، إذ سدد كرة من داخل الصندوق ليخدع الحارس «67».

وتدخل سالم الدوسري من جديد فوضع بصمته للمرة الثالثة في شباك العين من هجمة مرتدة سريعة أنهاها بتسديدة رائعة من خارج المنطقة، لتستقر كرته في الشباك على يسار خالد عيسى «75».

وابتسم الحظ لفريق العين في الدقائق الـ10 الأخيرة بطرد مدافع الهلال علي البليهي، ليحصل بعدها على ضربة جزاء سجل منها سفيان رحيمي الهدف الرابع «90+6»، لكنه لم يكن كافياً للخروج ولو بنقطة التعادل.