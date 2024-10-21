الامارات | ماذا قال مدرب النصر شرودر عن مواجهة ظفار في دوري أبطال الخليج؟

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مدرب النصر، الهولندي ألفريد شرودر، استعداد فريقه لمواجهة ظفار العماني في دوري أبطال الخليج للأندية، مشيرا إلى أن "(العميد) يمثل دولة الإمارات في هذه البطولة وليس النصر فقط وهذا أمر يدعو للفخر".

ويخوض فريق النصر غدا الثلاثاء أولى مبارياته أمام ظفار في الجولة الأولى من البطولة، وذلك في استاد آل مكتوم عند الساعة السادسة مساء.

وقال المدرب الهولندي في المؤتمر الصحافي الذي عقد ظهر اليوم: "المشاركات الخارجية فرصة جيدة لنا وللنادي، شاهدت مباراة واحدة لفريق ظفار العماني وقمنا بتحليل أداء الفريق ونحن جاهزون لمباراة الغد ويهمني تقديم الأداء الذي تعودنا عليه وتنفيذ طريقة اللعب التي نعرفها والنتيجة التي نتمناها ستأتي بالتأكيد".

وأضاف: "فريقنا يخوض عدة مباريات في بطولات مختلفة خلال وقت قصير وهذه فرصة جيدة لعمل بعض التعديلات في تشكيلة الفريق ومنح اللاعبين الذي لا يشاركون بصفة دائمة فرصة للمشاركة ليكون الجميع في نفس المستوى البدني والفني".

من جهته، قال لاعب النصر وقائد الفريق، المغربي عادل تعرابت: "تحضيراتنا لهذه المباراة مثل كل المباريات ونسعى لتحقيق بداية مثالية في هذه البطولة بتحقيق الفوز على ملعبنا ليكون دافع جيد في باقي المباريات، مستعدون لمباراة الغد والجميع في حالة جيدة، نعلم جيداً غضب الجماهير بعد الخسارة أمام الشارقة ولكن هذه المباراة صادفنا فيها سوء حظ رغم أننا قدمنا شوط أول جيد ولكن ليس دائماً الفريق الجيد هو الفريق الذي يفوز".

وطالب اللاعب دعم الجمهور للاعبين والمدرب الهولندي، حيث قال: "علينا أن لا ننسى ما حققه الفريق منذ تولى المدرب شرودر القيادة الفنية وكيف كنا وماذا نحن الآن، قدمنا مباريات جيدة مقرونة بأداء ممتاز وبالتأكيد الخسارة جزء من كرة القدم ونعد جماهيرنا بتقديم الافضل في المباريات المقبلة".