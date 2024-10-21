استبعاد وغرامة.. كل ما تريده عن أزمة كهربا في معسكر الأهلي (صور وفيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن النادي الأهلي، عودة لاعبه محمود عبد المنعم كهربا، إلى القاهرة، كما قرر الكابتن محمد رمضان المدير الرياضي للنادي الأهلي، عودة لاعب الفريق محمود عبدالمنعم كهرباء إلى القاهرة، وعدم استكمال مهمته مع زملائه في بطولة السوبر المحلي، بالإضافة إلى خصم مليون جنيه من مستحقاته.

ونرصد أبرز تداعيات الأزمة وتطوراتها بالإضافة إلى أزمات كهربا في مسيرته:

الأهلي يُقرر عودة كهربا للقاهرة وخصم مليون جنيه من مستحقاته

أعلن النادي الأهلي، عودة لاعبه محمود عبد المنعم كهربا، إلى القاهرة. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

"ماذا فعل؟".. تفاصيل خروج كهربا من معسكر الأهلي وتغريمه مليون جنيه

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أحمد الطيب يثير الجدل بشأن عودة كهربا للزمالك

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