حبس شقيقه وتغريمه مليون جنيه .. تفاصيل أزمات كهربا في آخر 3 شهور

محمد اسماعيل - القاهرة - تلاحق لاعب الأهلي محمود عبد المنعم "كهربا" الأزمات خلال الفترة الماضية حتى إعلان ناديه عودته إلى القاهرة بدلًا من المشاركة في السوبر المصري بجانب خصم مليون جنيه من مستحقاته.

في يوليو الماضي كان لاعب الأهلي قد تعرض لأزمة بتعرض شقيقه للحبس بتهمة التعدي على المطرب رضا البحراوي بسبب مشكلة متعلق باللاعب.

ولكن لم تكن تلك الأزمة هي الوحيدة التي تعرض لها كهربا خلال الفترة الماضية بل تعرض لأزمة خلال الأسبوع الماضي لم يُعلق النادي الأهلي عنها.

نجم النادي الأهلي ظهر لحظة دخوله أحد المطاعم لتناول وجبة العشاء، رفقة مجموعة من أصدقائه.

وهو الأمر الذي رأه رواد مواقع التواصل الاجتماعي خرقًا للقواعد مع قدوم محمد رمضان المدير الرياضي والمشرف على الكرة في النادي الأهلي.

وجاءت الثالثة مساء أمس الأحد بعد مباراة فريقه أمام سيراميكا كليوباترا بدور نصف نهائي السوبر المصري.

وكشف مصدر داخل النادي الأهلي، التفاصيل الكاملة لما بدر من محمود كهربا، لاعب الفريق الأحمر، أدى إلى استبعاده من معسكر الفريق في الإمارات للمشاركة في بطولة السوبر المصري في الفترة الحالية.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لموقع "الخليج 365"، في وقت سابق اليوم الإثنين، أن كهربا رفض مصافحة كولر في غرفة الملابس بعد المباراة، احتجاجا على عدم مشاركته في المباراة أمس أمام سيراميكا كليوباترا.

وأضاف المصدر: "تصرف كهربا أغضب المدير الفني السويسري، ما دفع محمد رمضان، المدير الرياضي للنادي، للتدخل واحتواء الأزمة".

وأكمل المصدر: "اللاعب احتد على المدرب والمدير الرياضي وتحدث بنبرة مرتفعة، أمام الجميع، وهو ما تسبب في معاقبته بشكل فوري، بغرامة كبيرة مليون جنيه".

وأتم المصدر: "هناك اتجاه وتفكير في عرض اللاعب للبيع، خلال شهر يناير المقبل، بسبب تكرار أزماته"

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