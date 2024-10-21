شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يواجه الاتفاق المراكشي اليوم فى ثالث وديات معسكر المغرب والان مع تفاصيل الخبر

يلتقي فريق الكرة الأول بالنادي المصري البورسعيدي ، في الثالثة عصر اليوم الاثنين بتوقيت الرباط - الخامسة بتوقيت القاهرة، مع نادي الاتفاق المراكشي - أحد أندية القسم الوطني بالمغرب - في مباراة ودية تجمع الفريقين على ملعب لانوريا كلوب بمدينة المحمدية.

جدير بالذكر أن تلك المباراة تعد الودية الثالثة التي يخوضها أبناء بورسعيد بمعسكرهم المغلق بالمملكة المغربية، والذي يستمر حتى الخميس المقبل، حيث سبق للفريق خوض مباراتين، الأولى أمام الرشاد البرنوصي وانتهت بفوز المصري بهدفين نظيفين، والثانية أمام الجمعية الرياضية المنصورية وانتهت بفوز الأخير بهدفين لهدف.

ويستعد المصري لمواجهة طلائع الجيش في الجولة الأولى من الدوري، بينما يلتقي الفريق البورسعيدي مع الزمالك في الأسبوع الثالث والأهلي في الأسبوع السادس.

وكشف مصدر مسؤول بالنادي المصري، أن النادي لم يحسم مصير ملعبه في الموسم الجديد بشكل نهائي حتى الآن، وقال فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إن رابطة الأندية وضعت استاد برج العرب في جدول مباريات الدوري، نظراً لأنه الملعب الذي سبق أن حصل المصري على الموافقات اللازمة لخوض مبارياته عليه خلال الموسم الماضي.

وأشار المصدر إلى أن النادي يترقب اجتماعا خلال الأسبوع المقبل، لمعرفة مصير طلب النادي بخوض مبارياته على ستاد السويس الجديد أو هيئة قناة السويس.