شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يعلن عودة كهربا إلى القاهرة وخصم مليون جنيه من مستحقاته المادية والان مع تفاصيل الخبر

أعلن النادي الأهلي عودة لاعبه محمود عبد المنعم كهربا إلى القاهرة وخصم مليون جنيه من مستحقاته بسبب ما بدر منه عقب مباراة الأمس أمام سيراميكا بكأس السوبر المصرى.

ضرب الأهلى موعداً مع الزمالك فى نهائى بطولة السوبر المصري المقرر له الثامنة مساء الخميس المقبل على استاد محمد بن زايد بالإمارات.

ويلاقى سيراميكا نظيره بيراميدز فى مباراة تحديد المركز الثالث والرابع والمقرر لها الرابعة وخمس دقائق عصر الخميس المقبل على استاد آل نهيان.