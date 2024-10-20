زملكاوية.. أبرز المعلومات عن زوجة محمد عواد (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - يخطف ظهور حنين خالد زوجة محمد عواد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك معه أنظار عشاق ومحبي جماهير القلعة البيضاء.

ومنذ انضمام عواد إلى الزمالك في موسم 2019، وتتواجد حنين في أي بطولة يتوج بها الفارس الأبيض، كما تدعم زوجها في مختلف المباريات التي يشارك بها.

ويعرض "الخليج 365" في السطور التالية معلومات عن حنين خالد زوجة عواد:

-تزوجت من محمد عواد في 25 ديسمبر 2017.

-لديها ابن وحيد وهو "مراد".

-تشجع الزمالك.

-تخرجت في عام 2019.

-بدأت عاملها كمذيعة في قناة الحدث اليوم.

-عملت في قناة النهار.

-تقدم حالياً بودكاست إيجي.

-تمتلك 180 الف متابع على حسابها الشخصي على الانستجرام، بالإضافة إلى 73 الف على الفيسبوك.