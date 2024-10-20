الامارات | عجز المهاجمون وحضر المدافعون.. فوز مثير وغريب لمانشستر سيتي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق مانشستر سيتي فوزا مثيرا على حساب مضيفه وولفرهامبتون بنتيجة 2-1 اليوم الأحد في الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقدم فريق وولفرهامبتون عن طريق يورغن لارسن في الدقيقة السابعة بعد كرة عرضية حولها لارسن بتسديدة في الشباك.

وأدرك الظهير الأيسر الكرواتي جوسكو غفارديول هدف التعادل لمان سيتي في الدقيقة 33 بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء.

وعندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة، وبالتحديد في الدقيقة الأخيرة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، منح المدافع جون ستونز الفوز والنقاط الثلاث لمانشستر سيتي بتسجيله الهدف الثاني بضربة رأسية رائعة بعد ركلة ركنية (90+5).

وارتقى مان سيتي إلى صدارة الدوري مؤقتا بـ20 نقطة في انتظار ما ستسفر عنه قمة المرحلة التي ستجمع المتصدر السابق ليفربول (18 نقطة) بضيفه تشيلسي صاحب المركز السادس (14 نقطة).

في المقابل، تجمد رصيد وولفرهامبتون عند نقطة واحدة في المركز العشرين الأخير.