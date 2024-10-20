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حكم دولي يعلق على إلغاء هدف بيراميدز ضد الزمالك

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نهى خورشيد:

علق توفيق السيد الخبير التحكيمي والحكم الدولي السابق، على لقطة إلغاء هدف بيراميدز الثاني في شباك الزمالك في نصف نهائي السوبر المصري.

وقال السيد في تصريحات خاصة "لمصراوي ": " قرار تقنية الفار صحيح بالغاء الهدف الثاني في ظل إيجاد تسلل واضح في اللعبة".

وحقق الزمالك فوزاً على بيراميدز بركلات الترجيح بنتيجة 5-4، ليتأهل الفارس الأبيض رسمياً إلى نهائي السوبر المصري.

وينتظر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الفائز من مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في النهائي.

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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