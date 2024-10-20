"قبل مباراة السوبر".. علي معلول يظهر بالقميص الثاني للأهلي (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

كشف علي معلول نجم النادي الأهلي عن القميص الثاني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

ونشر علي معلول، صورة له عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، وهو يرتدي القميص الثاني للنادي الأهلي.

وكان أمير توفيق، المدير التنفيذي لشركة الكرة بالنادي الأهلي، أعلن عن القميص الثاني للفريق بشكل رسمي، من خلال نشر عدد من الصور للاعبي الفريق وهم يرتدون القميص الثاني للفريق.

ويذكر أن الأهلي يستعد لملاقاة نظيره سيراميكا كليوباترا اليوم، في إطار منافسات الدور قبل النهائي لبطولة كأس السوبر المصري.

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