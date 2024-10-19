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كيف تطور عمر مرموش مع آينتراخت فرانكفورت؟.. المدير الرياضي للنادي الألماني يوضح

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد

كشف تيمو هاردونج المدير الرياضي لآينتراخت فرانكفورت الألماني، طريقة تطور عقلية المحترف المصري عمر مرموش.

وقال تيمو في تصريحات على برنامج "الكورة مع فايق" على قناة إم بي سي مصر 2: "اعتدنا أن نلعب ضد عمر مرموش قبل أن نضمه لصفوف آينتراخت فرانكفورت وكان لاعبا واعدا، وجيد للغاية وموهوب ونعمل على تطوير قدراته".

وأضاف: "عقلية عمر مرموش ساعدته على التألق مع آينتراخت فرانكفورت، ونعمل على تحسين نفسية اللاعب ومتابعة عدد ساعات نومه ليحقق النجاح في صفوف نادينا".

وأتم تصريحاته: "لا أعلم القيمة السوقية الحالية لعمر مرموش لكنه لاعب ثمين بالنسبة لنا وسعداء بوجوده معنا".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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