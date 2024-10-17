شكرا لقرائتكم خبر عن أكثر الخاسرين فى الأهلي من قرار ضم جناح جديد فى الصيف والان مع تفاصيل الخبر

قرار تفاوض الأهلي مع جناح جديد لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية وقبل موعد غلق باب الانتقالات الجاري يوم 25 أكتوبر الجاري، سيهدد مصير أكثر من لاعب في صفوف الفريق الأحمر، لأن قدوم لاعب جديد في هذا المركز سيعزز من المنافسة بين جميع اللاعبين على حجز مكان في تشكيل الأهلي بالمباريات الرسمية.

ويتواجد في قائمة الأهلي 4 لاعبين في مركز الجناح وهم حسين الشحات وبيرسي تاو ورضا سليم وطاهر محمد طاهر، وحال انضمام لاعب جديد أو أكثر سيجعل فرص البعض في حجز مكان بتشكيل الأهلي أمر في غاية الصعوبة.

بيرسي تاو

سيجد تاو صعوبة في حجز مكان أساسي بتشكيل الأهلي في الموسم الحالي، لاسيما أن نهاية الموسم الماضي وبداية الموسم الحالي لم تكن على ما يرام فيما يخص الجناح الجنوب أفريقي، حيث لن يصبر عليه السويسري مارسيل كولر كثيرا، وسيضطر إلى الاعتماد على أسماء أخرى اذا ما استمر مستواه في التراجع.

طاهر محمد

ستصبح فرص طاهر في المشاركة مع الأهلي ضعيفة أو سيبتعد كثيرا، لاسيما وانه لم يستغل الفرص التي حصل عليها في المباريات الماضية، ولا يزال بعيدا عن مستواه، ولا يؤدي المطلوب منه داخل الملعب أو يصنع الفارق حين يشارك سواء بشكل أساسي أو احتياطي.

رضا سليم

لا يشارك رضا سليم بشكل أساسي مع الأهلي في الفترة الأخيرة، وحال قدوم لاعبين آخرين سيصعب من مهمة اللاعب المغربي في حجز مكان أساسي بتشكيلة كولر، ما لم يجتهد اللاعب ويعبر عن نفسه بشكل كبير، وينجح في استغلال الفرص التي يحصل عليها كما حدث في نهاية الموسم الماضي.

حسين الشحات

الشحات هو أقل اللاعبين تضررا من فكرة ضم جناح جديد، لأنه ينال ثقة مارسيل كولر، في ظل تقديم مستويات طيبة في الفترة الأخيرة، ولكن حال عدم ظهوره بمستوى مرضي كما حدث في مباراة السوبر الإفريقي الأخيرة، قد يتم إحالته إلى دكة الاحتياطي، لأن كولر لن يصبر على أي لاعب لا يقدم الإضافة اللازمة في مركزه.

وتضم قائمة الأهلي المسافرة إلى الإمارات لخوض السوبر المصري 25 لاعباً هم: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، حمزة علاء ، خالد عبدالفتاح، عمر كمال عبدالواحد، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، يوسف أيمن، أشرف داري، يحيى عطية الله، كريم الدبيس ، أكرم توفيق، مروان عطية، إمام عاشور، عمرو السولية، عمر الساعي، محمد مجدي أفشة، أحمد نبيل كوكا، كريم نيدفيد ، بيرسي تاو، رضا سليم، طاهر محمد طاهر، حسين الشحات، كهربا ووسام أبو علي.

ومن المقرر أن يخوض الأهلي مرانه الأخير بالقاهرة على ملعب التتش قبل التحرك إلى مطار القاهرة حيث تقرر الاكتفاء بخوض المران مرتين فقط في الإمارات استعداداً للسوبر المصري .