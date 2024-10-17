شكرا لقرائتكم خبر عن 4 مستفيدين من معسكر منتخب مصر في أكتوبر.. إبراهيم عادل الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح منتخب مصر بقيادة حسام حسن، في حسم التأهل لأمم أفريقيا 2025 المقرر إقامتها في المغرب، بعد الفوز في 4 مباريات متتالية يحصد العلامة الكاملة ويتأهل للمرة الـ27 في تاريخه والخامسة على التوالى.

واستفاد 4 لاعبين من التواجد في معسكر المنتخب الذى أقيم في شهر أكتوبر الجارى، والذى لعب خلالها المنتخب مباراتين أمام موريتانيا فاز بهما بثلاثية نظيفة في مجموعة المباراتين.



خطف إبراهيم عادل لاعب نادى بيراميدز، الأضواء خلال مباراة موريتانيا بعدما سجل هدفا مميزا من نص الملعب أهدى به النقاط الثلاثة للمنتخب ليتأهل بالعلامة الكاملة.

وأكد إبراهيم عادل على قدراته وجودته في حجز مكان ضمن قائمة المنتخب، وأصبح حالا مميزا في يد حسام حسن الذى استعان به في مباراتى موريتانيا، ونجح في تأكيد وجه نظر العميد بعدما سجل هدف الفوز.

ثانى اللاعبين هو محمود صابر لاعب وسط بيراميدز المعار إلى سموحة، بعدما وقع على أول مباراة رسمية له مع المنتخب الأول بعدما شارك في مباراتى موريتانيا لينال ثقة التوأم في الفترة المقبلة.

ويسعى محمود صابر في كسب ثقة حسام حسن ليكون أحد العناصر الأساسية للمنتخب في الأيام المقبلة، بعد التألق الكبير الذى ظهر عليه مع المنتخب الأوليمبى.

ثالث المستفيدين هو خالد صبحى مدافع المصرى البورسعيدى، الذى خاض المباراة الثانية مع الفراعنة بشكل أساسى ليكون أحد اللاعبين الذين نالوا ثقة الجهاز الفني للمنتخب.

وتعرض خالد صبحى لإصابة في السمانة ليغادر مواجهة موريتانيا ويخضع لأشعة لتحديد مدى إصابة اللاعب والفترة التي يحتاجها للتعافى من الإصابة.

ظهر أسامة فيصل مهاجم البنك الأهلى، في تشكيل منتخب مصر في ظل اعتذار مصطفى محمد عن مواجهة موريتانيا، ليتم الاعتماد على اللاعب الذى قدم مجهودا كبيرا وأدى ما طلب منه، ليكون البديل الأمثل لمصطفى محمد.