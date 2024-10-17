شكرا لقرائتكم خبر عن المنافسة تشتعل فى 3 مراكز بالزمالك بعد تدعيمات الميركاتو الصيفي والان مع تفاصيل الخبر

اشتعلت المنافسة في 3 مراكز بالفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك بعد التدعيمات الأخيرة التي قام بها مسئولو القلعة البيضاء في الانتقالات الصيفية، لسد أوجه العجز والنواقص في الفريق الكروي،والتي عانى منها خلال الفترة الماضية.

يأتي على رأس المراكز التي يشتعل فيها الصراع الظهير الأيسر، خاصة مع تألق الوافد الجديد للقلعة البيضاء محمود بنتايك، حيث مع عودة أحمد فتوح سيكون على اللاعب المغربى بذل مزيد من الجهد في التدريبات والمباريات لاستمرار محافظته على مكانه، فضلا عن تواجد اللاعب الشاب محمد حمدى الذى لم يحصل على فرصته وينتظر الحصول عليها لإثبات جدارته بارتداء قميص القلعة البيضاء.

نفس الحال ينطبق على مركز الهجوم، حيث يتواجد أكثر من لاعب في الفترة الحالية يتألق في هذا المكان وعلى رأسهم التونسي سيف الدين الجزيرى الذى انضم لمنتخب بلاده عبر بوابة القلعة البيضاء،وكذلك ناصر منسي الذى بات أيقونة عند جماهير القلعة البيضاء بعد تسجيله هدف التعادل في مباراة السوبر الأفريقي أمام الأهلى وقاد فريقه للتتويج باللقب على حساب المارد الأحمر كما يوجد في هذا المكان ويمكنه اللعب فيه الفلسطيني عمر فرج واللاعب الشاب سيدى ندياي.

ويشهد مركز الجناح الأيسر منافسة مختلفة بين الوافد الجديد للقلعة البيضاء البولندى كونراد ميشالاك والذى أعجب البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفني للفريق بقدراته واعتبره خامة مبشرة في الوقت الذى يتواجد فيه مصطفى شلبى في هذا المكان وعليه فإن حجز مقعد أساسى في التشكيل لن يكون بالأمر السهل على الثنائى.