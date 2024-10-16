حسام حسن : حافظنا على محمد صلاح لأنه يعاني من إصابة

الشارقة - اميمة ياسر - وجه حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر رسائل قوية بعد التأهل لكأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب بالفوز على موريتانيا بهدف في نواكشوط ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات.

تحدث مدرب منتخب مصر عن غياب محمد صلاح قائد الفريق عن المباراة قائلا في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء "لقد احترمت رغبة صلاح وليفربول في عدم اللعب على النجيل الصناعي، لأنه يعاني من إصابة طفيفة، وناديه الإنجليزي تخوف من إمكانية تفاقم الإصابة، لذا قررنا الحفاظ عليه لأنه سيكون مهما لنا في الفترة القادمة خاصة تصفيات كأس العالم".

وتابع "لقد حافظنا على صلاح وكسبنا أمام موريتانيا عددا من البدلاء أدوا بقوة".

وواصل "لقد ضمنا التأهل بالفعل لكن شخصية التوأم لا تقبل الخسارة حتى في مباراة ودية، وجئنا إلى موريتانيا من أجل تحقيق الفوز لأن الإعلام والجماهير في مصر لا تقبل إلا بالفوز".

وأشار "هدفي كان التأهل لكأس الأمم بدون خسارة، وأحقق المطلوب مع كامل الاحترام والتقدير لوسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي التي تنتقدنا دائما حتى وسط الانتصارات، ويترقبوا أي غلطة لنا".

وأتم حسام حسن تصريحاته "أتمنى تأهل منتخب موريتانيا فهو فريق قوي وأفضل كثيرا من بوتسوانا وكاب فيردي، وملعبه الترتان نوعيته جيدة، ولكن لاعبينا غير معتادين على هذه الملاعب".