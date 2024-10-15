شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى والنجم الكونغولى فى بطولة أفريقيا لليد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت ندى مجاهدالثلاثاء، 15 أكتوبر 2024 01:05 م
يخوض فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى مواجهة قوية أمام نظيره النجم الكونغولى مساء اليوم الثلاثاء فى ختام دور المجموعات ببطولة أفريقيا للأندية المقامة فى المغرب خلال الفترة من 10 و حتى 19 أكتوبر الجارى .موعد مباراة الأهلى و النجم الكونغولى
تقام مباراة يد الأهلى أمام النجم الكونغولى فى تمام التاسعة مساء البوم الثلاثاء بتوقيت القاهرة .
حقق فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى الفوز على ميكال الإثيوبى بنتيجة 67-11 فى أولى مواجهاته ببطولة أفريقيا الجمعة، قبل ان يفوز على نظيره سى إف جى الكونغولى بنتيجة 38-19 فى ثانى مواجهاته بالبطولة
وأسفرت قرعة البطولة عن تواجد الأهلي بالمجموعة الأولى إلى جانب فرق النجم الكونغولي وسي إڤ جي الكونغولي وميكال الإثيوبي.
وجاءت قائمة «رجال يد الأهلي» كالتالي:
إبراهيم المصري - أحمد عادل - ياسر سيف - أحمد خيري - سيف هاني - عبد الرحمن فيصل - محسن رمضان - محمد لاشين - عمر خالد «كاستيلو»- عمر سامي- محمد مجدي - نبيل شريف - عبد العزيز إيهاب «زيزو» - راضي محمد- محمد صلاح- عبد الرحمن حميد- عبد الرحمن طه- محمد إبراهيم.
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