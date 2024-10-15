شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى والنجم الكونغولى فى بطولة أفريقيا لليد والان مع تفاصيل الخبر

يخوض فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى مواجهة قوية أمام نظيره النجم الكونغولى مساء اليوم الثلاثاء فى ختام دور المجموعات ببطولة أفريقيا للأندية المقامة فى المغرب خلال الفترة من 10 و حتى 19 أكتوبر الجارى .

موعد مباراة الأهلى و النجم الكونغولى

تقام مباراة يد الأهلى أمام النجم الكونغولى فى تمام التاسعة مساء البوم الثلاثاء بتوقيت القاهرة .

حقق فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى الفوز على ميكال الإثيوبى بنتيجة 67-11 فى أولى مواجهاته ببطولة أفريقيا الجمعة، قبل ان يفوز على نظيره سى إف جى الكونغولى بنتيجة 38-19 فى ثانى مواجهاته بالبطولة

وأسفرت قرعة البطولة عن تواجد الأهلي بالمجموعة الأولى إلى جانب فرق النجم الكونغولي وسي إڤ جي ‏الكونغولي وميكال الإثيوبي.

وجاءت قائمة «رجال يد الأهلي» كالتالي:‏

‏‎إبراهيم المصري - أحمد عادل - ياسر سيف - أحمد خيري - سيف هاني - عبد الرحمن فيصل - محسن رمضان - محمد لاشين - عمر خالد «كاستيلو»- عمر سامي- محمد مجدي - نبيل شريف - عبد العزيز إيهاب «زيزو» - راضي محمد- محمد صلاح- عبد الرحمن حميد- عبد الرحمن طه- محمد إبراهيم.