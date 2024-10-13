وكيل القندوسي يكشف أزمة اللاعب مع الوكلاء.. وطلب من النادي الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

كشف نصر يحيى وكيل الجزائري أحمد القندوسي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والمعار إلى فريق سيراميكا كليوباترا، عن تقدمه بطلب إلى الكابتن محمد رمضان مدير الكرة بالأهلي، للوقوف بجوار القندوسي في القضية الخاصة به في الفيفا بسبب أزمة الوكلاء.

وقال يحيى في تصريحات عبر قناة "أون تايم سبورتس": "أنا وكيل أحمد القندوسي، مفيش قانون في الفيفا يتيح حصول الوكيل على عمولة 100 ألف دولار من اللاعب في الموسم، النسبة القانونية للوكيل تصل إلى 10%، المبلغ الذي يطالب بها بعض الوكلاء من القندوسي تتجاوز الـ 25% من قيمة عقد اللاعب".

وأضاف: "إن شاء الله القندوسي هيكسب القضية، لدينا نقاط قوة كثيرة في هذه القضية ومنها إن ما يطلب من اللاعب هو أمر غير مطابق للوائح، الحصول على 25% من عقد لاعب أمر غير منطقي".

وتابع: "طلبت مساعدة الكابتن محمد رمضان والنادي الأهلي، والقندوسي مازال لاعباً في النادي الأهلي حتى الآن، على الرغم من قرار بيعه".

واختتم يحيى تصريحاته: "وطلبنا إفادة من النادي الأهلي، حول إذا كان الوكلاء الآخرين حصلوا على عمولة من الأهلي على هذا الانتقال من عدمه، وفي حال حصولهم على عمولة يكون أمر غير قانوني".

والجدير بالذكر أن النادي الأهلي، كان قد أعلن في وقت سابق، عرض اللاعب أحمد القندوسي للبيع، وذلك بعد الانتهاء من إجراء التحقيقات معه في مقر النادي.

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