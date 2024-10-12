وائل جمعة: "هناك مشاكل في كل تجمع للمنتخب مع حسام حسن"

ياسر رشاد - القاهرة - علق وائل جمعة، لاعب منتخب مصر والأهلي السابق، على التصريحات التي تحدث بها مدرب الفراعنة حسام حسن، والتي أحدثت إثارة للجدل.



وقال وائل جمعة في تصريحات تلفزيونية: "من وقت ما تولى الكابتن حسام حسن تدريب المنتخب وكل تجمع للاعبين يوجد هناك مشكله من لا شيء".

وتابع: "يا كابتن حسام أنت مدرب المنتخب لماذا تشغل نفسك واللاعبين بالناس، أنت تبعث رساله أن هناك مشكلة بينك وبين الجماهير".

وأضاف لاعب الأهلي السابق: "كابتن حسام عنده مشكلة ولابد أن يتخلص منها، هو ليس صغير في السن أو في أول مشواره التدريبي، نحن لن نعلمه ماذا يقول أو يتكلم".

وأختتم: "كابتن حسام تصريحاتك الأخيرة كلها خطأ".

الجدير بالذكر أن منتخب مصر حقق الفوز على موريتانيا بهدفين نظيفين، في المباراة التي لُعبت منذ قليل.