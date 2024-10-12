شكرا لقرائتكم خبر عن عروض محلية تطارد حارس الأهلي الشاب.. ولجنة التخطيط تؤجل الحسم والان مع تفاصيل الخبر

تلقى حمزة علاء حارس الأهلي الشاب عدة عروض خلال الفترة الأخيرة للرحيل عن النادي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وظهر حمزة علاء بشكل جيد مع المنتخب الأولمبي في أولمبياد باريس الأخيرة، وساهم رفقة باقي اللاعبين في حصول الفراعنة الصغار على المركز الرابع في دورة الألعاب الأولمبية الأخيرة.

وتلقى حمزة علاء عروضا من أندية محلية للرحيل لأحدها الصيف الجاري، ورحّب الحارس الشاب بالرحيل لرغبته في المشاركة بشكل أساسي بسبب اعتماد الجهاز الفني على محمد الشناوي ومن بعده مصطفى شوبير.

رغبة حمزة علاء في الرحيل تلقى اعتراضا من جانب لجنة التخطيط للكرة بالأهلي، وسيتم حسم هذا الملف خلال الأيام المقبلة.

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة سيراميكا فى الثامنة مساء الأحد 20 أكتوبر على استاد محمد بن زايد فى الإمارات بنصف نهائى بطولة كأس السوبر المحلى، وسيلعب الفائز من الفائز من مباراة الزمالك وبيراميدز على لقب البطولة.