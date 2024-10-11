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نجم تشيلسي يحصد جائزة لاعب الشهر بالدوري الإنجليزي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

تمكن النجم الإنجليزي كول بالمر لاعب نادي ، من حصد جائزة لاعب شهر سبتمبر في البريميرليج.

وشارك بالمر رفقة نادي تشيلسي الإنجليزي خلال الشهر الماضي، في 4 مباريات بالبريميرليج، تمكن خلالهم من تسجيل 5 أهداف وصناعة هدف.

وتفوق بالمر على عدد من اللاعبين الذين تم ترشيحهم للجائزة وهم، هارفي بارنز لاعب نيوكاسل، ولويس دياز، وريان جرافينبيرخ لاعبي ، وجابرييل مدافع أرسنال، وراؤول خيمينيز لاعب فولام، وأولي واتكنز مهاجم أستون فيلا، ودوايت ماكنيل لاعب إيفرتون.

ونجح بالمر خلال شهر سبتمبر الماضي في تسجيل رقماً تاريخياً، بعدما سجل أربعة أهداف في مباراة فريقه أمام برايتون، وجاءت رباعية بالمر في الشوط الأول من اللقاء، ليصبح أول لاعب يسجل سوبر هاتريك في شوط واحد فقط، في تاريخ .

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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