شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام موريتانيا فى تصفيات أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

ينوى حسام حسن المدير الفنى لـ منتخب مصر إجراء تعديلين على التشكيل المتوقع أن يبدأ به مباراة الفراعنة أمام موريتانيا، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة إلى أمم أفريقيا 2025 فى المغرب، بحيث يعود محمد عبد المنعم لقيادة الدفاع بدلا من حمدى فتحى، بينما يقود أحمد عيد الجبهة اليمنى بدلا من محمد هانى.

والتشكيل المتوقع أن يختاره حسام حسن لمنتخب مصر مكون من، محمد الشناوي في حراسة المرمى وأحمد عيد ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم ومحمد حمدي في الدفاع، ومروان عطية وأحمد مصطفى زيزو ومحمود تريزيجيه في الوسط، ومحمد صلاح ومصطفى محمد وعمر مرموش في الهجوم.

كان حسام حسن قد اختار قائمة المنتخب استعدادا لمباراتى موريتانيا المقرر لهما يومى 11 و15 أكتوبر الجارى فى الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2025.

وجاءت القائمة كالتالى "محمد الشناوي، المهدي سليمان، محمد عواد، مصطفى شوبير، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، أحمد رمضان بيكهام، خالد صبحي، محمد حمدي شرف، محمد شحاتة، أحمد نبيل كوكا، أحمد عيد، حمدي فتحي، مروان عطية، ناصر ماهر، أحمد سيد زيزو، نبيل عماد دونجا، محمود حسن تريزيجيه، عمر مرموش، محمد صلاح، مصطفى فتحى، إبراهيم عادل، مصطفى محمد، أسامة فيصل".

ويتصدر المنتخب الوطني مجموعته بالتصفيات الأفريقية المؤهلة للكان بالعلامة الكاملة برصيد 6 نقاط، بعدما فاز الفراعنة في المباراة الأولى على كاب فيردي بثلاثية نظيفة، ثم فاز في الجولة الثانية على بوتسوانا برباعية نظيفة خارج الديار، وذلك قبل خوض الجولة الثالثة في المجموعة أمام موريتانيا الذي يحتل المركز الثاني في المجموعة برصيد 3 نقاط.

وعقد حسام حسن المدير الفنى لمنتخب مصر، مؤتمرا صحفيا، مساء أمس الخميس، فى استاد القاهرة للحديث عن مواجهة موريتانيا اليوم، فى إطار منافسات الجولة الثالثة من تصفيات أمم أفريقيا.