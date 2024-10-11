شكرا لقرائتكم خبر عن التاريخ ينحاز لمنتخب مصر فى مواجهات موريتانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد المنتخب الوطنى لمواجهة هامة أمام موريتانيا فى الجولة الثانية من تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب، والتى يسعى خلالها الفراعنة لحصد النقاط الثلاث والاستمرار على صدارة ترتيب مجموعته.

تأتى مباراة منتخب مصر وموريتانيا فى المجموعة الثالثة التى تضم منتخب مصر بجوار كل من كاب فيردى، موريتانيا، وبوتسوانا، ويحتل الفراعنة صدارة جدول ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط، والرأس الأخضر برصيد 3 نقاط، وموريتانيا فى المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط، ثم بوتسوانا فى المركز الرابع بـ 3 نقاط.

المواجهات المباشرة تعد مباراة اليوم التى ستجمع منتخبى مصر وموريتانيا هى الرابعة فى تاريخ لقاءات الفريقين، إذ سبق والتقى الفراعنة مع المرابطين فى 3 لقاءات سابقة.

جاءت المواجهة الأولى تاريخيًا بين مصر موريتانيا فى تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2008، ونجح الفراعنة فى تحقيق الفوز بثلاثية نظيفة، فيما انتهت المواجهة الثانية والتى جمعتهما فى التصفيات نفسها بالتعادل الإيجابى 2-2.

أما المباراة الثالثة والأخيرة بين مصر وموريتانيا، جاءت فى الإطار الودى عام 2012، ونجح الفراعنة فى تكرار الفوز على المرابطين بثلاثية مقابل لا شىء.