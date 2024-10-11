شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. إنبى بطلا لكأس مصر للمرة الثانية فى تاريخه أمام الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

نجح فريق إنبى فى إحراز ثانى ألقابه فى بطولة كأس مصر بفوز قاتل وصعب على الزمالك بهدفين مقابل هدف وحيد فى نهائى كأس مصر فى مثل هذا اليوم 11 أكتوبر 2011.

تقدم الزمالك بهدف لعمرو زكى فى الدقيقة 48 لتتوسم جماهير الزمالك خيرًا فى الفوز باللقب، لكن إنبى نجح فى قلب الطاولة بهدفين لعادل مصطفى وأحمد عبد الظاهر فى الدقيقتين 52 و81 من المباراة.

وسقى إنبى الزمالك من نفس الكأس الذى شربه الفريق البترولى فى نهائى بطولة 2008، حيث حسم عمرو زكى اللقب للزمالك فى 2008 بهدف فى الدقيقة 81، وفى هذه المباراة سجل أحمد عبد الظاهر هدف الفوز باللقب لصالح إنبى فى نفس الدقيقة تقريبًا.

وتوج إنبى بطلا لكأس مصر للمرة الأولى على حساب الاتحاد السكندرى فى عام 2005.

وعلى المستوى المحلى فاز الزمالك ببطولة الدورى المصرى الممتاز 14 مرة، وفاز ببطولة دورى منطقة القاهرة 14 مرة، ودورى منطقة الجيزة مرة، وتمكن من حصاد بطولة كأس مصر 28 مرة، ويعتبر الزمالك أول فريق مصرى يفوز ببطولة كأس مصر تحت مسمى كأس السلطان حسين، وفاز بكأس السوبر المصرى 4 مرات.

وفاز الفارس الأبيض أيضًا ببطولة كأس الاستقلال مرتين، وكأس السلطان مرتين، وفاز بكأس أكتوبر مرة، وكأس حب مصر مرة، وهى البطولة التى أقيمت لمرة واحدة وفاز بها نادى الزمالك، عندما سجل جمال عبد الحميد الهدف الوحيد فى مرمى أحمد شوبير حارس الأهلى فى الدقيقة 82، وكأس دورة الإسكندرية الصيفية ثلاث مرات، وكأس الاتحاد مرة، وكأس الملك فؤاد ثلاث مرات.

وعلى مستوى العالم العربى فاز الزمالك بكأس الأندية العربية مرة، وفاز بكأس دورة الأردن الدولية مرتين، وفاز بكأس السوبر المصرى السعودى مرتين، وتمكن نادى الزمالك من الفوز ببطولة دورى أبطال أفريقيا 5 مرات، واحتفظ بكأس البطولة المسماة كأس أحمد سيكو تورى بعد فوزه بالكأس للمرة الثالثة فى تاريخه سنة 1993، وكان أول فريق مصرى يحتفظ بكأس البطولة، وفاز بكأس السوبر الأفريقى 4 مرات، وكأس الكؤوس الأفريقية مرة واحدة، وكأس الكونفدرالية الأفريقية مرتين، وبطولة كأس الأفروآسيوية للأندية مرتين وهو صاحب الرقم القياسى فى الفوز بهذه البطولة.

وإجمالا فاز الزمالك طوال تاريخه بـ80 بطولة، بين محلية وقارية وإقليمية، ليصبح واحدًا من أكثر الأندية فوزا بالبطولات فى الوطن العربى.