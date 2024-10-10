شكرا لقرائتكم خبر عن آدم محمود مجدي يتوج بالميدالية الذهبية في بطولة كأس مصر للجمباز الفني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توج آدم محمود مجدي لاعب نادي الصيد، بالميدالية الذهبية في بطولة كأس مصر للجمباز الفني تحت 11 عام ، والتي أقيمت بصالة نادي مدينة نصر ، وحصل على المستوى الأول.

كما فاز فريق نادي الصيد تحت ١١ سنوات بعدد ١٠ ميداليات ذهبيه، و جاءت النتائج كالآتي:

اللاعب ادم احمد عبدالعظيم.: المستوي الأول و الميداليه الذهبية

اللاعب ادم محمود مجدى.: المستوي الأول و الميداليه الذهبية

اللاعب يوسف عمرو محى: المستوي الأول و الميداليه الذهبية

اللاعب عمر ايهاب: المستوي الأول و الميداليه الذهبية

اللاعب ريان طارق كمال: المستوي الأول و الميداليه الذهبية

اللاعب يوسف ابو بكر محمد: المستوي الأول و الميداليه الذهبية

اللاعب زين الدين محمد: المستوي الأول و الميداليه الذهبية

اللاعب ياسين شريف: المستوي الأول و الميداليه الذهبية

اللاعب زين عمرو حسن: المستوي الأول و الميداليه الذهبية

اللاعب موسى معتز: المستوي الأول و الميداليه الذهبية

و مشاركه مميزه من اللاعب نبيل سعيد و اللاعب ياسين محمد



ويتكون الجهاز الفني و الاداري من ، عبدالرحمن صبحي رئيس جهاز الجمباز بنادي الصيد المصري ، وشريف جودت ، المدرب العام لقطاع الرجال

محمود أبو شادي مدرب الفريق، وعبدالرحمن النور: مدرب الفريق، وحسام علي أداري الفرق ، و أيمن سعيد : المدير الإداري.

وشهدت البطولة حضورا كبيرا لأسر اللاعبين الذين شجعوا اللاعبين من المدرجات، وسط فرحة وسعادة كبيرة وأجواء احتفالية، وإشادة بمستوى التنظيم في البطولة، كما وجهوا الشكر للمدربين أعضاء الجهاز الفني على جهوده الكبيرة مع اللاعبين وتجهيزهم بشكل متميز وإعدادهم وتأهيلهم للبطولة.