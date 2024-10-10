كل ما تريد معرفته عن مباراة منتخب مصر أمام موريتانيا

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القاهرة - سامية سيد - يستضيف منتخب مصر غدا الجمعة، المنتخب الموريتانى على استاد القاهرة الدولى، فى إطار منافسات الجولة الثالثة للمجموعة C من تصفيات أمم أفريقيا 2025 التي تستضيفها المغرب.

ما هو موعد مباراة منتخب مصر وموريتانيا؟



يواجه منتخب مصر في السابعة مساء غد الجمعة، منتخب موريتانيا ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم بالمغرب 2025، بينما يخرج لمواجهة المنتخب الموريتاني في السادسة مساء يوم الثلاثاء 15 أكتوبر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة مصر و موريتانيا؟



تنقل مباراتي مصر وموريتانيا في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2025، عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس فضائيا بالإضافة إلي قناة أون تايم سبورتس علي التردد الأرضي.

ما هو التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام موريتانيا؟

استقر حسام حسن المدير الفني لـ منتخب مصر على التشكيل المتوقع أن يبدأ به مباراة الفراعنة أمام موريتانيا ويتكون من، محمد الشناوي في حراسة المرمى وأحمد عيد ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم ومحمد حمدي في الدفاع، ومروان عطية وأحمد مصطفى زيزو ومحمود تريزيجيه في الوسط، ومحمد صلاح ومصطفى محمد وعمر مرموش في الهجوم.

ما موعد مران المنتخب الأخير؟

يخوض المنتخب مرانه الأخير مساء اليوم تحت قيادة حسام حسن المدير الفني بمشاركة جميع اللاعبين المتواجدين في المعسكر، فيما عدا نبيل عماد دونجا الذي يعاني من شد في العضلة الخلفية ويغيب عن مباراة الغد أمام موريتانيا.

ويسعى حسام حسن لتجهيز جميع اللاعبين فنيا وبدنيا لهذه المواجهة التى سيكون لها تأثير كبير في خطوة جديدة نجو صعود الفراعنة لـ كأس الأمم الأفريقية 2025 في المغرب حيث يضع الخطة النهائية التى سيخوض بها اللقاء.

ما هي قائمة منتخب مصر لمواجهتي موريتانيا؟

كان حسام حسن قد اختار قائمة المنتخب استعدادا لمباراتي موريتانيا حيث جاءت القائمة كالتالي "محمد الشناوي، المهدي سليمان، محمد عواد، مصطفى شوبير، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، أحمد رمضان بيكهام، خالد صبحي، محمد حمدي شرف، محمد شحاتة، أحمد نبيل كوكا، أحمد عيد، حمدي فتحي، مروان عطية، ناصر ماهر، أحمد سيد زيزو، نبيل عماد دونجا، محمود حسن تريزيجيه، عمر مرموش، محمد صلاح، مصطفى فتحى، إبراهيم عادل، مصطفى محمد، أسامة فيصل".

ما موقف مجموعة منتخب مصر في التصفيات؟

يتصدر المنتخب الوطني مجموعته بالتصفيات الأفريقية المؤهلة للكان بالعلامة الكاملة برصيد 6 نقاط، بعدما فاز الفراعنة في المباراة الأولى على كاب فيردي بثلاثية نظيفة، ثم فاز في الجولة الثانية على بوتسوانا برباعية نظيفة خارج الديار، وذلك قبل خوض الجولة الثالثة في المجموعة أمام موريتانيا الذي يحتل المركز الثاني في المجموعة برصيد 3 نقاط.