أستراليا تهزم الصين بثلاثية وتستعيد توازنها في تصفيات كأس العالم

ياسر رشاد - القاهرة - حقق منتخب أستراليا فوزه الاول في المرحلة الثالثة للتصفيات الاسيوية لكأس العالم 2026 والتي ستقام في الولايات المتحدة الامريكية وكندا والمكسيك وذلك بعد فوزه على منتخب الصين بثلاثة اهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت المنتخبين على أدلايد بأستراليا ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الثالثة للقارة الاسيوية .

بدأ منتخب الصين المباراة بالتهديق عبر ويدينج في الدقيقة 20 الا ان لويس ميلر نجح في ادراك التعادل للمنتخب الاسترالي في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع من الشوط الاول الذي انتهي بالتعادل بهدف لكل منتخب .

في الشوط الثاني احرز كريج جودين الهدف الثاني لمنتخب أستراليا في الدقيقة 53 قبل ان يختتم الاسترالي نيشان بيلوبيلاي اهداف المباراة بالهدف الثالث لمنتخب استراليا في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع من الشوط الثاني .

بهذه النتيجة يحقق منتخب استراليا انتصاره الاول في التصفيات في مرحلتها الثالثة بعد الهزيمة على ملعبه في اولى المباريات امام منتخب البحرين ثم التعادل مع منتخب اندونيسيا في جاكارتا في الجولة الثانية بينما واصل منتخب الصين سلسلة هزائمه ولحقت به الهزيمة الثالثة على التوالي .