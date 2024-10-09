مانشيني يرد على تصريحات مدرب منتخب اليابان

ياسر رشاد - القاهرة - أطلق المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني المدير الفني للمنتخب السعودي، تصريحات نارية قبل مواجهة اليابان في الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

ويتصدر منتخب اليابان ترتيب المجموعة الثالثة بـ 6 نقاط، فيما يحتل المنتخب السعودي وصافة المجموعة بـ 4 نقاط

وبدأ مانشيني حديثه قائلاً: "نسعى إلى تسجيل الأهداف ومنع الخصم، و اليابان لديه لاعبين على مستوى عال".

وأضاف: "سبب استبعاد علي البليهي فني و مستواه خلال الفترة الماضية غير جيد وإذا استعاد مستواه الفترة المقبلة سيعود إلى المنتخب".

وأكمل مانشيني حديثه بقوله: "رسالتي للاعبين التركيز العالي ويجب أن لا نمنحهم الفرص، المباراة لن تختلف عن مواجهة الفريقين سابقا والتي يحضر خلالها طابع الندية".

واستمر مانشيني بقوله: "لدينا الآن أفضل اللاعبين، ويغيب محمد كنو بسبب الإيقاف، هناك مشكلة في عدم مشاركة اللاعبين المحليين بشكل مستمر في الدوري".

ورد مانشيني على تصريحات مدرب اليابان بقوله: "درجة الحرارة المرتفعة من أهم الاسباب للعبنا في جدة والذي يؤثر على الخصم".

واختتم: "في حال كنا في المباراة على مستوى فني عال، سنحقق الفوز.. ونعي صعوبة المنتخب الياباني".