شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد المؤتمر الصحفى والمران الختامي لمنتخب مصر قبل مواجهة موريتانيا والان مع تفاصيل الخبر

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر برنامج الفراعنة غدا الخميس قبل 24 ساعة على مباراته أمام موريتاينا، ضمن تصفيات بطولة كأس الأمم الافريقية 2025 بالمغرب، وموعد المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة وانطلاق التدريب الختامي.

ويبدأ المؤتمر الصحفى لمنتخب مصر بحضور حسام حسن المدير الفني في تمام الساعة الخامسة مساء داخل القاعة المخصصة للصحفيين بإستاد القاهرة الدولى للحديث عن مواجهة موريتانيا ضمن تصفيات بطولة كأس الأمم الافريقية 2025 بالمغرب.

بينما يبدأ المران الختامي لمنتخب مصر في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء ويسمح لوسائل الاعلام بحضور 15 دقيقة فقط من التدريب.

على جانب آخر، يبدأ المؤتمر الصحفى لمنتخب موريتانيا في تمام الساعة السادسة والنصف مساء فيما ينطلق المران الختامي لمنتخب المرابطين في تمام الساعة السابعة مساء على ملعب ستاد القاهرة.

ويخوض منتخب مصر، بقيادة حسام حسن، مباراتين غاية فى الأهمية خلال شهر أكتوبر الجاري، أمام منتخب موريتانيا فى الجولتين الثالثة والرابعة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2025، حيث يستضيف منتخب مصر نظيره موريتانيا يوم الجمعة الموافق 11 أكتوبر باستاد القاهرة فى السابعة مساءً بالجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية، ثم يخرج لخوض لقاء الجولة الرابعة في نواكشوط يوم 15 من نفس الشهر.

يحتل منتخب مصر صدارة جدول ترتيب مجموعته في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها بالمغرب 2025، برصيد 6 نقاط، ويليه الرأس الأخضر برصيد 3 نقاط،، ثم موريتانيا في المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط، ثم بوتسوانا في المركز الرابع بلا نقاط.