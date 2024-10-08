اخبار الرياضه

23 هدفا حصيلة الجولة الأولى من دورى المحترفين

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن 23 هدفا حصيلة الجولة الأولى من دورى المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت مباريات الجولة الأولى من دورى المحترفين 23 هدفا خلال 10 لقاءات شهدت صراعا قويا بين كافة الفرق المتنافسة من أجل تحقيق الفوز في أولى مباريات المسابقة .

وحفلت مباراة القناة والمقاولون العرب بغزارة تهديفية حيث شهدت 7 أهداف، أربعة للمقاولون وثلاثة للقناة لتنتهى لصالح الذئاب 4 – 3 ، كما استطاع أبو قير للأسمدة الفوز بثلاثية نظيفة على المنصورة .

وأسفرت باقى مباريات الجولة عن فوز الترسانة على السويس بهدف مقابل للاشئ ، ولافيينا على راية بهدفين نظيفين ، وهى نفس نتيجة فوز سبورتنج على بترول أسيوط ، كما فاز بلدية المحلة خارج ملعبه على الداخلية بهدف مقابل للاشئ ، بينما تعادل وى مع بروكسى بهدف لمثله ، كما فاز دجلة خارج ملعبه على طنطا بهدف مقابل للاشئ ، كما خسر السكة الحديد على ملعبه أمام أسوان بهدف مقابل للاشئ ، وفاز ديروط على كهرباء الإسماعيلية بهدفين مقابل هدف . 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements