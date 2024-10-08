شكرا لقرائتكم خبر عن 23 هدفا حصيلة الجولة الأولى من دورى المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت مباريات الجولة الأولى من دورى المحترفين 23 هدفا خلال 10 لقاءات شهدت صراعا قويا بين كافة الفرق المتنافسة من أجل تحقيق الفوز في أولى مباريات المسابقة .

وحفلت مباراة القناة والمقاولون العرب بغزارة تهديفية حيث شهدت 7 أهداف، أربعة للمقاولون وثلاثة للقناة لتنتهى لصالح الذئاب 4 – 3 ، كما استطاع أبو قير للأسمدة الفوز بثلاثية نظيفة على المنصورة .

وأسفرت باقى مباريات الجولة عن فوز الترسانة على السويس بهدف مقابل للاشئ ، ولافيينا على راية بهدفين نظيفين ، وهى نفس نتيجة فوز سبورتنج على بترول أسيوط ، كما فاز بلدية المحلة خارج ملعبه على الداخلية بهدف مقابل للاشئ ، بينما تعادل وى مع بروكسى بهدف لمثله ، كما فاز دجلة خارج ملعبه على طنطا بهدف مقابل للاشئ ، كما خسر السكة الحديد على ملعبه أمام أسوان بهدف مقابل للاشئ ، وفاز ديروط على كهرباء الإسماعيلية بهدفين مقابل هدف .