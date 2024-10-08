الامارات | أبطال الأولمبياد الخاص يتألقون في «الشراع»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سجل أبطالنا في منتخب الإمارات للأولمبياد الخاص في رياضة الشراع حضوراً لافتاً مع ختام فعاليات المسابقة الإقليمية الأولى للشراع، التي نظمها بنجاح «نادي دبي الدولي للرياضات البحرية» بدعم من «مجلس دبي الرياضي» وبالشراكة مع «الأولمبياد الخاص الإماراتي»، وإشراف «اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث».

ونجح أبطالنا في صعود منصة التتويج، مقدمين مستويات فنية رائعة أهلتهم للمنافسة على المراكز الأولى في أربع فئات، وتحقيق الميداليات بعد أيام مملوءة بالتنافس الجاد على مياه جزر دبي مع باقي المنتخبات العربية المشاركة، وهي: السعودية والكويت والبحرين والمغرب وسورية.

ونجح كل من الثنائي محمد الزبيدي وعمر الحمادي يرافقهما الشريك الموحد محمد العويس، والثنائي مروان إبراهيم وزايد العامري يرافقهما الشريك الموحد سلطان العويس في تحقيق الميدالية الفضية مناصفة بينهم في سباق المستوى الثالث.

كما حقق بطلنا محمد علي الزبيدي والشريك الموحد محمد العويس الميدالية الفضية في الفئة الثانية للمستوى الثاني، ونال بطلنا مروان إبراهيم والشريك الموحد سلطان العويس برونزية الفئة الأولى من المستوى الثاني.

وتسلم الأبطال الميداليات بحضور الجمهور وأولياء الأمور، حيث قام بتتويجهم، محمد خليفة النعيمي نائب رئيس اللجنة المنظمة عضو مجلس أمناء الأولمبياد الخاص الإماراتي، ومحمد العبيدلي الأمين العام لاتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث، ومحمد المري مدير إدارة الشؤون الرياضية في النادي، والدكتورة مريم المطروشي رئيس مجلس الرياضيين بشرطة دبي، والدكتور شريف الفولي رئيس قطاع الألعاب والمسابقات بالرئاسة الإقليمية للأولمبياد الخاص الدولي.

واختارت اللجنة المنظمة المدرب التونسي قاسم بن جميع المدير الفني لمنتخب الأولمبياد الخاص البحريني، لنيل جائزة أفضل مدرب، بعدما قدم أبطال الأولمبياد الخاص البحريني أداء حسناً، وحققوا العديد من المراكز في المستويين الثاني والثالث.

النتائج الكاملة:

الفئة الأولى - المستوى الثاني:

1- (مناصفة) بين علي المتقوي والشريك الموحد أحمد صادق ومحمد آل علي والشريك الموحد وليد درعان - البحرين.

3- مروان إبراهيم والشريك الموحد سلطان العويس - الإمارات.

الفئة الثانية من المستوى الثاني:

1- نواف عوض والشريك الموحد مناف الرهيب - الكويت.

2- محمد علي الزبيدي والشريك الموحد محمد العويس - الإمارات.

3- ياسين الزعومي والشريك الموحد ياسين مهدي - المغرب.

الفئة الثالثة من المستوى الثالث:

1- (مناصفة) بين أحمد حكيم والشريك الموحد عبدالعزيز القصب (السعودية)، ومنعم الوهابي والشريك الموحد وليد قدور (المغرب).

3- ماصون معراوي والشريك الموحد ياسر الخضر (سوريا).

4- (شارة المشاركة) سليمان الناصر والشريك الموحد عبدالرحمن الكندري (الكويت).

المستوى الثالث:

1- علي المتقوي ومحمد آل علي والشريك الموحد أحمد صادق (البحرين).

2- (مناصفة) بين محمد الزبيدي وعمر الحمادي والشريك الموحد محمد العويس، مع الثنائي مروان إبراهيم وزايد العامري والشريك الموحد سلطان العويس (الإمارات).

4- ياسين الزعومي ومنعم الوهابي والشريك الموحد ياسين مهدي (المغرب).

5- سليمان الناصر ونواف خليل والشريك الموحد مناف الرهيب (الكويت).

. حضور لافت للحمادي والزبيدي والعامري وإبراهيم.