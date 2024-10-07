شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يهزم الزمالك فى كأس مصر للشباب بعد 76 ضربة ترجيح والان مع تفاصيل الخبر

فاز فريق سموحة مواليد 2005 على نظيره الزمالك بضربات الترجيح في كأس مصر للشباب، بعدما حسمت نتيجة التعادل لقاء الفريقين.

المباراة انتهت بالتعادل بين الزمالك وسموحة للشباب بهدف لكل فريق، واتجه اللقاء إلى ضربات الترجيح وسدد كل فريق 38 ركلة جزاء بإجمالي 76 تسديدة.

وشهدت المباراة مواقف طريفة، حيث اشتكى حارس المرمى من انعدام الرؤية في ملعب سموحة للناشئين والذي لا يحتوي على كشافات للإضاءة الليلة، وقرر حكم المباراة إنهاء المباراة.

وبعد ذلك طلب الحكم من الفريقين والجهازين الفنيين استكمال المباراة في ملعب "العشب الصناعي" والذي يتوافر فيه كشافات للإضاءة، وحسمها في النهاية شباب سموحة.