إنيستا يعلن اعتزال كرة القدم

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الإسباني آندريس إنيستا لاعب نادي برشلونة السابق، إنهاء مشواره الكروي داخل المستطيل الأخضر بعد رحلة طويلة من العطاء امتدت لأكثر من 1000 مباراة.

ونشر إنيستا مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على "X" أعلن خلاله اعتزال كرة القدم بشكل نهائي.

مشوار إنييستا الكروي..

بدأ الدولي الفرنسي إنييستا مسيرته في قطاع ناشئين شباب نادي ألباسيتي، قبل أن ينتقل إلى أكاديمية برشلونة في عام 1996، ومنها إلى الفريق الأول لكرة القدم في موسم 2002، ليستمر معه لمدة 16 عامًا.

وظهر إنيستا مع نادي برشلونة بدايةً من عام 2002 لمدة 16 عامًا حتى عام 2018، حقق خلالهم كل هذه البطولات الممكنة.

وخلال رحلته مع نادي برشلونة شارك نجم منتخب إسبانيا في 674 مباراة، سجل خلالها 57 هدفا وصنع 135 تمريرة حاسمة.

وتوج صاحب الـ40 عامًا مع البلوجرنا بـ 32 لقبا بواقع 4 دوريات أبطال أوروبا و9 دوريات إسباني و3 كأس عالم للأندية و6 كأس ملك إسبانيا و3 كأس السوبر الأوروبي و7 كأس السوبر الأوروبي.

ولعب مع المنتخب الإسباني 131 ومشهور بتسجيل هدف الفوز في كأس العالم 2010 في جنوب أفريقيا ضد المنتخب الهولندي.

وبقميص منتخب إسبانيا كان إنيستا ضمن الجيل الذهبي الذي حقق بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو" عامي 2008 و2012 بجانب كأس العالم 2010.

وفي صيف 2018، انتقل إنييستا إلى فيسيل كوبي الياباني في صفقة انتقال حر، وقضى معهم 5 سنوات، قبل أن ينتقل إلى نادي الإمارات في أغسطس 2023، والذي استمر معه لمدة موسم واحد.