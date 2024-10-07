شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك والمصرى في مجموعة واحدة بالكونفدرالية.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

أسفرت قرعة بطولة الكونفدرالية الأفريقية للموسم الحالي 2024-2025، عن وقوع فريق الزمالك فى المجموعة الرابعة التى تضم كلاً من المصرى البورسعيدى، وانيمبا النيجيرى، وبلاك بولز موزمبيقي.

ويمثل الكرة المصرية في بطولة الكونفدرالية الأفريقية خلال منافسات النسخة الحالية، ناديا الزمالك "حامل اللقب" والمصري البورسعيدي.



الزمالك والمصري

وتأهل الزمالك إلى دور المجموعات بعد الفوز على الشرطة الكيني 3-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، فيما تغلب المصري على الهلال الليبي بركلات الترجيح 5-3 بعد الخسارة ذهابًا 2-3 ثم الفوز إيابًا 3-2.

ويلتقي المصري في الجولة الأولى مع إنيمبا النيجري في مصر، خلال الفترة إحدى يومي 27 أو 26 نوفمبر المقبل وجاءت مواعيد مباريات المصري كالتالي: