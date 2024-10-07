شكرا لقرائتكم خبر عن الإنجليزى أوفى إيجاريا يصل اليوم للخضوع للاختبار فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يصل الإنجليزى ذو الأصول النيجيرية أوفى إيجاريا لاعب ليفربول ورينجز السابق، اليوم، الاثنين، إلى القاهرة، تمهيدًا للخضوع للكشف الطبى والاختبار فى نادى الزمالك قبل اتمام التعاقد معه فى صفقة انتقال حر.

أوفى إيجاريا يخضع للاختبار فى الزمالك

ومن المنتظر أن يخضع أوفى إيجاريا لاختبار فى نادى الزمالك للوقوف على مستواه خاصة وأن اللاعب لم يشارك مع أى ناد منذ فترة طويلة، وتحفظ بعض أعضاء مجلس الإدارة على اتمام التعاقد معه.

ولم ينتقل أوفى إيجاريا لأى نادى منذ رحيله عن صفوف ريدنج الإنجليزي في شهر يناير الماضي، كما سيشارك اللاعب فى التدريبات مع الفريق الأبيض ليتم تقييمه من قبل الجهاز الفنى بقيادة جوزيه جوميز قبل اتمام الزمالك التعاقد.

أوفى إيجاريا بدأ مسيرته في أرسنال الإنجليزي

إيجاريا يبلغ من العمر 26 عامًا وبدأ مسيرته في ناشئين أرسنال، ثم أنتقل لأكاديمية ليفربول، وتم تصعيده للفريق الأول عام 2016 تحت قيادة يورجن كلوب، ويشارك في 8 لقاءات بقميص الفريق الأول.

وخاض إيجاريا عدة تجارب مع أندية سندرلاند، رينجرز الإسكتلندي وريدينج، قبل أن ينتقل للأخير بصفة نهائية في 2020، وانتهى ارتباطه بـ الفريق الإنجليزي في شهر يناير الماضي.