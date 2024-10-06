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مرموش يصنع هدف التقدم لـ فرانكفورت أمام بايرن ميونخ

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ياسر رشاد - القاهرة - تقدم فرانكفورت بالهدف الثاني أمام بايرن ميونخ في المباراة التي تجمع بينهما على ملعب دوتش بنك بارك، في إطار الجولة السادسة من الدوري الألماني.

وسجل هيجو إيكيتيكي هدف فرانكفورت الثاني بعد تمريرة من عمر مرموش الذي يسددها في شباك بايرن ميونخ مسجلا هدف التقدم.

وكان قد سجل مرموش هدف التعادل في الدقيقة 22 بعد تأخر فريقه بهدف أمام بايرن ميونخ عبر لاعبهم الكوري مين جاي كيم.

رفع مرموش رصيده التهديفي إلى 7 أهداف ليعزز صدارته في جدول ترتيب هدافي الدوري الألماني خلفه الإنجليزي هاري كين بـ 5 أهداف.

ويتقدم بايرن ميونخ على آينتراخت فرانكفورت في ترتيب الدوري بفارق نقطة واحدة، بينما يتفوق مرموش على كين بفارق هدف واحد في قائمة الهدافين. 
 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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