ملف رياضة الخليج 365.. تحقيقات الأهلي مع القندوسي.. قصة شجار لاعبات دلفي وزد.. وجديد في سحر مؤمن زكريا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

نشر موقع الخليج 365 العديد من الموضوعات أمس السبت، أبرزها تحقيقات الأهلي مع القندوسي في تصريحات المثيرة للجدل، وقصة شجار لاعبات دلفي وزد، وتطور جديد في قضية سحر مؤمن زكريا.

ونستعرض لكم فيما يلي أهم أخبار الخليج 365 أمس السبت:

غضب الخطيب ونفي بلعيد.. تغطية خاصة لأزمة تصريحات قندوسي (صور وفيديو)

أثارت تصريحات أحمد قندوسي غضب رئيس النادي الأهلي، محمود الخطيب، الذي طلب فتح تحقيق بخصوص ما أدلى به اللاعب المعار إلى نادي سيراميكا كليوباترا بشأن فرض وكلاء على صفقات الأهلي.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

ركلتها في رأسها وأزمة بين الأهلي والزمالك.. قصة "خناقة" لاعبات دلفي وزد لكرة القدم النسائية (صور)

أثارت رودينا عبد الرسول لاعبة الأهلي ومنتخب مصر لكرة القدم النسائية، جدلا واسعا، في القمة الأولى بين قطبي الكرة المصري في الدوري، بعدما احتج عادل حسين المدير الفني لسيدات الزمالك، على مشاركتها في اللقاء لتعرضها للإيقاف، مشيرا إلى أنه سيطالب باحتساب نقاط المباراة لصالحه، بسبب خطأ في تطبيق القانون.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

مفاجأة جديدة في قضية السحر لمؤمن زكريا

مازالت أزمة نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق مؤمن زكريا، تشغل بال واهتمام الرأي العام المصري وليس محبي وعشاق كرة القدم المصرية فقط، والتي تتعلق بتعرض نجم النادي الأهلي لبعض أعمال السحر، طبقاً لما تم الكشف عنه من قبل أحد عمال المقابر.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

هل أشرك الأهلي لاعبة موقوفة في مباراة الزمالك؟.. مصدر يُجيب (مستند)

اعترض المدير الفني لسيدات الزمالك، عادل حسين، على الخسارة من الأهلي بنتيجة هدفين مقابل هدف في اللقاء الذي أقيم أمس الجمعة.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

بقميص الأهلي ومع نجوم العالم.. 20 صورة للاعبة أجنبية تُبهر الجماهير المصرية (فيديو)

زارت اللاعبة الأجنبية، إيمان علي ديب، دولة مصر منذ أيام، ونشرت عبر حسابها العديد من الصور وهي تزور المعالم الأثرية.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

قبلة على البحر.. 10 صور من احتفال حسني عبد ربه بعيد زواجه الثاني مع زوجته

احتفل لاعب الإسماعيلي السابق، حسني عبد ربه، بعيد زواجه الذي وافق أمس الجمعة 4 أكتوبر.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

الخليج 365 يكشف الحكام المرشحين لإدارة مباريات السوبر المصري

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، الحكام المرشحين لإدارة مباريات السوبر المصري، بمشاركة الأهلي والزمالك وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

"بتلمح لحاجة مش حلوة".. سيد عبد الحفيظ يُعلق على تحقيق الأهلي مع أحمد قندوسي

يرى مدير الكرة السابق بالنادي الأهلي، سيد عبدالحفيظ، أن جلسة مسؤولي القلعة الحمراء مع لاعبهم المُعار إلى صفوف سيراميكا كليوباترا أحمد قندوسي في غاية الأهمية بعد تصريحاته الأخيرة.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

ليفربول يُعزز صدارته للدوري الإنجليزي بالفوز على كريستال بالاس

عزز فريق ليفربول من صدارته للنسخة الجارية من الدوري الإنجليزي 2024/2025 بالفوز بهدف نظيف على مستضيفه كريستال بالاس خلال المباراة التي جمعتهما ظهر اليوم السبت ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

"بمشاكل أقل".. تصريحات نارية من مدرب جنوب أفريقيا بشأن مستقبل بيرسي تاو مع الأهلي

وجه هوجو بروس المدير الفني لمنتخب جنوب إفريقيا، نصيحة إلى بيرسي تاو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بشأن مستقبله مع النادي.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا