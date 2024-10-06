الامارات | «الكلاسيكو».. مُقلق للعين وصعب على الوحدة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تتركز الأنظار على «كلاسيكو أبوظبي» بين العين وضيفه الوحدة في الساعة 19:45 من مساء اليوم، في قمة الجولة الخامسة من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، فيما يتجدد الصراع بين شباب الأهلي والشارقة على الصدارة، حينما يلتقي «فرسان دبي» مع مضيفه بني ياس في 17:10 و«الملك» على أرضه مع العروبة 19:45.

ويسعى العين إلى محو خيبة انطلاقته المتعثرة بدوري أبطال آسيا (النخبة)، إثر خسارته أمام الغرافة القطري 2-4، ومن قبلها التعادل مع السد على أرضه وبين جمهوره 1-1، الأمر الذي أقلق جمهوره، لذا فإن «الزعيم» يأمل رمي النتائج السلبية خلف ظهره لمواصلة مساعيه نحو المنافسة على لقب دوري أدنوك للمحترفين، لاسيما أنه يحتل المركز الثالث برصيد سبع نقاط، وله مباراة مؤجلة أمام اتحاد كلباء من الجولة الثالثة.

ولن يكون طريق العين لإحراز النقاط الثلاث مفروشاً بالورود أمام ضيفه الوحدة الذي لم يعرف طعم الخسارة في آخر ثلاث زيارات لاستاد هزاع بن زايد، إذ حقق الفوز في مناسبتين، وتعادل في واحدة.

ولن تقل رغبة الوحدة في إحراز الفوز عن العين، خصوصاً بعد أن عجز عن الانتصار في آخر مباراتين، فخسر من شباب الأهلي 4-5، وتعادل على ملعبه مع بني ياس 2-2.

بني ياس وشباب الأهلي

يعوّل شباب الأهلي على مهاجمه الإيراني سردار أزمون، حين يحل ضيفاً على بني ياس المنتشي بنتائجه الإيجابية في الجولات الأخيرة، للحفاظ على صدارة دوري أدنوك للمحترفين.

وينافس سردار على صراع الهدافين، إذ يحتل المركز الثاني خلفاً للمغربي عادل تاعرابت برصيد أربعة أهداف.

ويمتلك شباب الأهلي الكثير من المواهب، لكن يبقى المهاجم الإيراني الورقة الأبرز، لقدراته على التسجيل والتحرك بصورة مثالية في المناطق الأمامية بشكل يُسهل من مهمة القادمين من الخلف والأطراف للوصول إلى مرمى المنافسين.

ولن يتحمل «فرسان دبي» المزيد من المفاجآت لإهدار أي نقطة في ملعب الشامخة، خصوصاً أن منافسه المباشر على القمة (الشارقة) تنتظره مواجهة سهلة أمام العروبة.

ويسعى «السماوي» إلى تثبيت انطلاقته القوية في الدوري، في امتحان سيكون الأقوى والأبرز له في المسابقة حتى الآن، ولم يعرف الفريق طعم الخسارة سوى في مباراته أمام النصر ضمن الجولة الثانية، لكنه تعافى سريعاً بالفوز على عجمان والتعادل مع الوحدة، وسيكون رهانه الأول على مهاجمه المُزعج يوسف نيكتيه، الذي أحرز أربعة أهداف في الدوري، وسجل اسمه واحداً من أبرز الأسماء في الجولات الأربع الماضية.

الشارقة والعروبة

يبدو الشارقة في موقف ممتاز لمواصلة انطلاقته القوية هذا الموسم، إذ لم يخسر في الدوري المحلي بعد أربع جولات، ويتربع على عرش الصدارة بالعلامة الكاملة، حينما يستضيف العروبة صاحب المركز الأخير برصيد خالٍ من النقاط.

وقدم الشارقة أداءً مقنعاً في الدوري، خصوصاً من الجانب الدفاعي، إذ لم يستقبل سوى هدف واحد في أربع مباريات، لكن دفاع «الملك» سقط في مباراة الوحدات الأردني، عندما استقبل هدفين في «دوري أبطال آسيا 2»، التي انتهت بالتعادل 2-2.

ويعد الشارقة الأوفر حظاً على الورق لتحقيق الفوز الخامس على التوالي، متسلحاً بسجله في الفترة الأخيرة أمام فرق الإمارة الباسمة، إذ حقق الفوز على كل من اتحاد كلباء وخورفكان والبطائح.

في المقابل، فإن العروبة يأمل الخروج ولو بنقطة من ملعب الشارقة، أملاً في تحسين وضعيته لتوديع المركز الأخير الذي يلازمه منذ بداية الدوري من دون نقاط.