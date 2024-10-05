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اَرني سلوت يحقق رقمًا تاريخيًا بعد الفوز على كريستال بالاس

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ياسر رشاد - القاهرة - حقق المدرب الهولندي اَرني سلوت، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ، رقمًا قياسيًا بعدما فاز على نظيره كريستال بالاس بهدف نظيف، ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر الممتاز للموسم الجاري 2024/2025.

وأصبح أرني سلوت أول مدرب في تاريخ ليفربول يحقق 4 انتصارات متتالية في أول 4 مباريات خارج أرضه بالدوري الإنجليزي.

وكان دييجو جوتا، قد نجح في تسجيل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة التاسعة من عمر الشوط الأول من مباراة ليفربول وكريستال بالاس، والذي استضافه ملعب "سيلهيرست بارك" في مباراته رقم 100 في جميع المسابقات مع الريدز.

واستطاع ليفربول بفضل هذا الفوز الاستمرار في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 18 نقطة، بينما يأتي كريستال بالاس في المركز الـ 18 بـ 3 نقاط.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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