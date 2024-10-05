تشيزني يفاجئ نادي برشلونة بجاهزيته البدنية

ياسر رشاد - القاهرة - انضم الحارس البولندي فويتشيك تشيزني لتدريبات برشلونة في الأيام الأخيرة، بهدف استعادة لياقته البدنية بعد انضمامه للنادي الكتالوني مؤخرًا.

وكان تشيزني قد اعتزل في الصيف الماضي، إلا أن برشلونة تعاقد معه لتعويض غياب الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيجن، الذي تعرض لإصابة خطيرة.

وفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو"، فقد فاجأ تشيزني الطاقم الفني بقيادة المدرب الألماني هانز فليك، بحالته البدنية الممتازة رغم فترة الاعتزال. حيث استمر الحارس البولندي في التدريبات طوال الأشهر الماضية، ما جعله يحافظ على جاهزيته البدنية بشكل ملحوظ.

وأثارت حالة تشيزني البدنية الجيدة اهتمام الفريق داخل غرفة الملابس، حيث يتوقع أن يكون جاهزًا للمشاركة مع الفريق قريبًا، ربما بعد فترة التوقف الدولي.