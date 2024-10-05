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وكيل القندوسي السابق: "اللاعب حاقد على الأهلي"

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ياسر رشاد - القاهرة - أكد جعفر نيساني، وكيل أحمد القندوسي، أن هناك حقد من اللاعب تجاه الأهلي،  بعد التصريحات التي أدلى بها مؤخرًا ضد القلعة الحمراء.


وكان القندوسي قد صرح بالأمس عبر أحد البرامج ، أن هناك العديد من الصفقات فشلت بسبب تعامل النادي الأهلي مع وكلاء لاعبين بعينهم.

وقال جعفر نيساني في تصريحات تلفزيونية منذ قليل: "بالتأكيد، يوجد حقد وكارهية من القندوسي للنادي الأهلي لأنه لم يحصل على فرصته".
وتابع وكيل القندوسي السابق: "القندوسي مسؤول عن كلامه، يتحدث عن نادي كبير مثل الأهلي، أنا خارج الموضوع".
وأردف: "كنت وكيله من قبل سنة وأكثر، القندوسي يكذب لأنه لم ياخذ فرصته كلامه ليس مبني على أساس واحترام".

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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