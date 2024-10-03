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"وهم رونالدينيو".. شوبير يعلق على تفاوض الزمالك مع راموس

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

علق الإعلامي أحمد شوبير، على أنباء تفاوض الزمالك مع المدافع الإسباني سيرجيو راموس لاعب السابق.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية: "يجب على المسؤولين في الزمالك توحيد الحوار، حتى لا تقع الجماهير في حيرة، لأن هاني شكري قال إن راموس لن يأتي بسبب الأموال ولكن هشام نصر قال إن نجله يقود المفاوضات مع اللاعب".

وأضاف: "وأن اللاعب مرحبا بالانتقال لكن يتعلق الأمر بالسيولة المالية، لا يوجد أمامنا سوى الانتظار، لكن "بلاش تعييش الناس في وهم رونالدينيو"، سأنتظر حتى غلق القيد".

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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