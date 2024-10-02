كشف حساب يوفنتوس ولايبزيج قبل صدام دوري أبطال أوروبا الليلة

ياسر رشاد - القاهرة - يتقابل فريق يوفنتوس ونظيره لايبزيج، في دوري أبطال أوروبا لموسم 2024 ـ2025، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وتذاع المواجهة عبر قناة بي إن سبورتس 4.

يوفنتوس و لايبزيج

واستطاع يوفنتوس تحقيق الانتصار بنتيجة ثلاثة اهداف مقابل هدف على حساب آيندهوفن الهولندي، خلال لقاءات الجولة الأولى من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا، فيما تعرض فريق لايبزيج للهزيمة على يد أتلتيكو مدريد بهدفين مقابل هدف، في نفس الجولة.

أما في مباراة الجولة الثانية التي تجمع بين الفريقين، سيكون فريق يوفنتوس الإيطالي هو الخصم الثالث لنادي لايبزيج في منافسات أوروبا بعد نابولي وأتالانتا، والأول على الإطلاق في بطولة دوري الأبطال.

وفاز فريق يوفنتوس في آخر 4 مباريات له ضد فرق ألمانيا، في مسابقات أوروبا، مع الحفاظ على نظافة شباكه (مرتان ضد باير ليفركوزن في دوري الأبطال ومثلهما ضد فرايبورج في الدوري الأوروبي.

وخسر لايبزيج من أتلتيكو مدريد في الجولة الأولى هذا الموسم، كما خسر من قبل أول مباراتين له في البطولة في موسمين من آخر 3 (2021-22، و2022-23).

وخسر يوفنتوس 4 من آخر 5 مباريات له خارج أرضه في دوري أبطال أوروبا وتعادل في مباراة واحدة، بما في ذلك آخر 3 على التوالي.

وفاز الفريق الإيطالي بنتيجة 3-1 على حساب آيندهوفن الهولندي في أول مباراة للفريق تحت قيادة تياجو موتا في دوري الأبطال مع النادي، ويستهدف موتا أن يصبح ثالث مدرب لفريق السيدة العجوز، يحقق الفوز بأول مباراتين له في «تشامبيونزليج»، بعد مارشيلو ليبي 1995، وفابيو كابيلو 2004.